Vents violents : le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange

Météo France a placé mercredi le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange à cause des violents violents à partir de jeudi entre 10h et 16h. Les rafales pourraient atteindre jusqu'à 120 km/h sur le littoral.

La circulation d'une dépression sur les îles Britanniques va occasionner un fort coup de vent et des précipitations temporairement marquées sur le Nord et le Pas-de-Calais à partir de la fin de matinée de jeudi.

Le vent de sud-ouest va ainsi se renforcer pour atteindre dans l'intérieur des terres des rafales de 90 à 100 km/h, temporairement 110 km/h. Sur le département du Nord, seule la moitié nord sera concernée. Les rafales seront ainsi d'une moindre intensité de l'Avesnois à la région lilloise avec des valeurs attendues de 70 à 90 km/h respectivement.

Jusqu'à 110 km/h sur la côte

Les rafales seront plus marquées sur le littoral du Pas-de-Calais, elles pourront atteindre 110 km/h, voire plus sur les caps exposés. Les rafales faibliront progressivement en fin d'après-midi.

À noter que le département de la Somme, plus en marge, sera concerné sur sa partie côtière et de manière plus temporaire, par des rafales de l'ordre de 90 à 110 km/h.