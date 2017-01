Vents violents, neige et verglas : le Nord-Pas-de-Calais en vigilance orange

Météo France a placé jeudi le Nord et le Pas-de-Calais en vigilance orange aux vents violents, mais aussi à la neige et au verglas. Pour cette raison, il n'y aura pas de transport scolaire vendredi dans le Pas-de-Calais et dans le Nord.

La nuit de jeudi à vendredi s'annonçe agitée dans le Nord et le Pas-de-Calais. Les deux départements sont en vigilance orange aux vents violents, à la neige et au verglas.

Des vents allant jusqu'à 140 km/h

Selon le réseau AGATE, des vents violents devraient toucher les deux départements jeudi à partir de 20 heures. Ils pourraient dépasser les 120 à 130 km/h dans les terres, voire même 140 km/h le long des côtes. Malgré le spectacle impressionnant, il est fortement déconseiller de s'approcher à pied des caps.

Les vents violents devraient faiblir dès 5 heures du matin, vendredi.

Des averses de neige plus tard dans la nuit

A partir de 22 heures jeudi, les pluies qui arrivent par l'ouest des Hauts-de-France devraient se transformer en averses de neige. La neige ajoutée au vent pourrait créer des congères, c'est-à-dire des amas de neige par endroit. Météo France attend entre 3 et 7 centimètres de neige aux abords de la frontière belge, entre 5 et 7 dans l'Avesnois notamment.

Quelques flocons pourraient aussi tomber vendredi dans la journée. Météo France évoque 2 à 4 centimètres de neige supplémentaires par endroit.

Le retour du verglas

Comme le week-end précédent, la vague de froid combinée cette fois-ci aux averses de neige pourrait transformer les trottoirs et les chaussées en véritable patinoire. Le verglas devrait s'installer dans la nuit. Il est conseillé d'utiliser si possible les transports en commun ou de limiter ses déplacements. Si vous prenez le volant, ralentissez.

Les autorités sur le qui-vive

Par prudence, la préfecture du Pas-de-Calais annonce qu'il n'y aura pas de transport scolaire vendredi dans le département, des transports également suspendus dans le Nord. De son côté, la Sanef conseille aux automobilistes de ne pas prendre la route.

Dans le département du Nord, une cellule opérationnelle est en place depuis jeudi soir en préfecture afin de pour coordonner les moyens. Les centres de secours de pompiers volontaires ont tous été rappelés et sont donc potentiellement mobilisables.

Des groupes ont déjà été formés : pour la découpe des arbres en cas de besoin, le sauvetage et le déblaiement, ainsi qu'une cellule subaquatique, en cas de submersion marine, car l'on attend aussi de fortes marées ce week-end.