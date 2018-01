La tempête annoncée est là. Les vents sont déjà forts avec des pointes à 159 km/h sur la Balagne, 184 sur le Cap Corse et même 189 km/h relevés au Cap Sagru. Conséquence : des navires déroutés, des avions annulés, et demain tous les établissements scolaires fermés.

Corse, France

Météo France a prolongé dans son dernier bulletin le niveau vigilance Orange "vent fort" jusqu'à ce mercredi 17 janvier à 16 heures. Vigilance de niveau jaune pour le phénomène "vague-submersion". Le pic venteux est prévu demain matin entre 6 heures et 9 heures. Le Cap Corse, la région bastiaise, la plaine orientale, la Balagne sont les plus exposés.

Tous les établissements scolaires fermés ce mercredi

Par mesure de précaution, les établissements scolaires resteront fermés demain, et l'ensemble de la population est invité à limiter au maximum ses déplacements.

Des perturbations dans les airs et en mer

Dans l'aérien, le Calvi-Paris de 16 H 15 a été dérouté sur Bastia, alors que le Figari-Marseille de 18 H 30 a été annulé, tout comme le Marseille-Figari du soir.

Au niveau des transports maritimes, les départs et arrivées des navires de la Corsica Linea se sont fait essentiellement d'Ajaccio. Le Bastia-Marseille a été annulé et le Pascal-Paoli arrivera ce mercredi matin et non pas à Bastia. Les passagers sans véhicule seront acheminés par bus.

La préfecture appelle donc à la prudence. L'emploi du feu est par ailleurs strictement interdit.