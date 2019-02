Vents violents sur la Transjurassienne : la course reine écourtée, celle de 48 km annulée

Par Marie-Coralie Fournier, France Bleu Besançon et France Bleu

Les vents violents perturbent la Transju 2019, ce dimanche dans le Jura et le Doubs. La course de 48 km est annulée à cause de cette tempête et des mesures de précautions sont prises sur l'épreuve reine de 68 km : tous les skieurs ne pourront pas terminer le parcours.