La Charente et la Charente-Maritime ne sont plus en vigilance orange neige/verglas depuis 6 heures ce matin, mais en jaune. Mais il faut être prudent, ça glisse beaucoup. Les poids-lourds de 7,5 tonnes ne peuvent toujours pas circuler sur certaines nationales dans nos deux Charentes.

Charente-Maritime, France

REACTUALISE A 7H40

Les saleuses sillonnent tous les axes des deux départements depuis hier soir... Mais vous l'imaginez, ce n'est pas suffisant! Il y a beaucoup de réseaux à traiter. Il faut donc être prudent si vous prenez la route ce matin.

Il reste un peu de neige, mais le problème, c'est surtout le verglas. _"Aucun axe n'est épargné_" nous confient les gendarmes de Charente et de Charente-Maritime.

Les employés des routes ne peuvent traiter que les routes principales, et encore sur une seule voie ! C'est le cas aux abords de la Rochelle, Angoulême, Saintes, Rochefort....

Les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes n'ont toujours pas le droit de circuler sur certaines nationales de nos deux départements : la nationale 10, 141, 147. Ils peuvent rouler en revanche entre Angoulême et Limoges.

Ils sont des centaines à être garé sur des aires de repos. Ca va être très compliqué quand ils vont pouvoir reprendre la route!

Pas de souci, signaler sur l'autoroute A10 ni sur l'A837.

Les transports scolaires : des trajets annulés

Pour les transports scolaires, il y a des perturbations : dans la 2e et 3e couronne de la Rochelle (pas de car 101, 105, 108, 111, 114 et 132)? Autres lignes scolaires touchées : 145, 157, 195-1 et 156 et également dans le secteur de St Jean d'Angely et de Burie.

Le transporteur les Mouettes fait toujours le point.

En Charente, pas de transports scolaires dans le secteur de Rouillac. Pour le reste, ça circule. Il y aura du retard par contre dans le Ruffecois et la Charente limousine.

Pour les transports urbains, Yélo annonce un trafic perturbé pour le début de matinée dans l'agglomération de la Rochelle.

Les pompiers de Charente Maritime ont reçu 364 appels. Ils sont intervenus 75 fois, dont une trentaine pour des accidents de la circulation entrainant l'évacuation de blessés légers vers les hôpitaux.

Il y a eu "14 naufragés" de la route, pris en charge par les mairies les plus proches.

Au plus fort des événements, il y a 70 pompiers engagés.

Quelques rappels

Comme beaucoup, vous n'avez pas le choix, vous devez prendre le volant ce matin, n'oubliez pas : vous n'avez pas le droit de doubler les saleuses. Et puis, ne pensez pas ça roule bien, parce que la neige est en train de fondre... c'est traître, il y a du verglas! Ne freinez pas, débrayez ! Et surtout, prenez du temps en plus pour aller au travail et gardez vos distances avec les autres véhicules, votre voiture peut vite glisser.