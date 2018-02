Normandie, France

Le Calvados est placé en vigilance jaune aux vents violents et verglas et ça risque de glisser une nouvelle fois ce mardi 13 février 2018 sur les routes du département normand. Ce lundi, c'était déjà une véritable patinoire dans certains secteurs. Selon les prévisions de Météo France, des averses de pluie et de neige mêlées rendront par endroits les routes glissantes. "Adaptez votre vitesse et augmentez les distances de sécurité" conseille la préfecture du Calvados.

Les transports scolaires de Lisieux et de son agglomération seront suspendus. Ailleurs, annonce la région Normandie, la circulation des cars scolaires sera assurée sur l'ensemble des cinq départements normands. Mais la collectivité précise que les conditions météorologiques pourront néanmoins générer, localement, des situations délicates. Et de lancer un appel à la vigilance aux transporteurs et aux autorités organisatrices de transport de proximité, laissant à ces dernières, localement, la faculté de suspendre les dessertes si elles le jugent nécessaire.