Drôme, France

"C’est vraiment très insuffisant, les pluies que l’on a depuis 2018 n’ont pas réussi à couvrir le déficit de 2017." Le constat est clair et net pour Patricia Brunel-Maillet. Elle est la présidente du SAGE, le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux dans la Drôme, un organisme qui surveille le niveau des nappes phréatiques.

"On est sur une zone de grande vigilance sur la nappe de la plaine de Valence. On est aussi en tension sur la nappe Bièvre-Valloire, qui est plus au nord. Elles ne sont pas rechargées, même pas à la moitié. Il faut remonter aux années 90 pour voir des niveaux pareils. On est en passe d’avoir des restrictions d’eaux très importantes." Patricia Brunel-Maillet

Pourtant à Granges-les-Beaumont, il est tombé 167 mm de pluie depuis le début de l'année, 179 mm à Saint-Sorlin-en-Valloire, 185 mm à Tournon.

A chaque fois, c'est deux, voire trois plus par rapport à l'année dernière à la même date. Mais ça ne suffit pas. Une réunion sera d'ailleurs organisée par la préfecture de la Drôme dans un mois, le 13 avril, et en fonction de l'état des nappes phréatiques, des restrictions d'eau pourront être adoptées.

En Ardèche, des taux de remplissage satisfaisants.

En Ardèche, on s’alarme beaucoup moins. La pluie tombée ces derniers jours a fait un bien fou. Les barrages du plateau ardéchois sont remplis à près à 90% assure Sylvain Lecuna, délégué territorial à EDF : "On a des taux de remplissage qui sont bien supérieurs à ce que l’on a habituellement à cette saison. On est serein. En dix jours, on a pris 25 millions de mètre cube. C’est énorme."

Depuis le début de l'année, près de 300 mm de pluie sont tombés. Mais Simon Lalauze préfère rester vigilant. Il est technicien au Syndicat Mixte Ardèche Claire.

"Les niveaux d’eau de l’été à venir dépendront essentiellement des pluies du printemps. Les barrages situés en amont de nos cours d’eau constituent leur stock au printemps, avant de relâcher de l’eau durant l’été." Simon Lalauze.

Simon Lalauze rappelle d'ailleurs que cette pluie ne fait que compenser l'immense déficit en eau accumulé l'an dernier.