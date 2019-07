Vers le dénouement du "Procès braconnage" dans les eaux du Parc National des Calanques

Marseille, France

Il y a un tout juste un an se tenait à Marseille le procès hors normes de 4 braconniers jugés pour avoir pillé pendant plusieurs années les eaux du Parc National des Calanques. Quatre chasseurs sous marins très expérimentés qui avaient pêché dans des zones interdites et revendu à des restaurateurs et poissonniers marseillais près de 24.000 oursins, des coquillages par milliers, des poulpes, plus de 100 kilos de mérous.... Des pillages qui auraient rapporté plus de 160.000 euros aux braconniers reconnus coupables et condamnés à des peines exemplaires, de 15 à 18 mois de prison avec sursis et plusieurs dizaines de milliers d'euros de dommages et intérêts à verser à des associations de défense de l'environnement.

Plaidoyer pour la réparation du préjudice écologique

Mais avec l'audience de ce vendredi 5 juillet 2019, le Parc des Calanques, qui s’est constitué partie civile, demande réparation des dommages causés à la nature, un préjudice écologique qu’il estime à plus de 400 000 euros. Et François Bland, le Directeur du Parc National des Calanques est formel "la somme sera intégralement reversée à la réparation des préjudices subis sur les zones impactées, à la restauration du milieu marin et au renforcement de la surveillance, afin que de tels actes ne se reproduisent plus" . Il s'agit là du premier jugement rendu par la justice française en la matière. La décision du Tribunal de grande Instance de Marseille pourrait être un signal fort, alors que la ville se prépare à recevoir en juin 2020 le Congrès Mondial de la Nature, et faire jurisprudence, bien au-delà du Parc National des Calanques.