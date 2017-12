Hossegor, France

Le lac marin d'Hossegor n'a pas été dragué depuis 1992. En 25 ans, 500.000 m3 tonnes de sable y sont entrés naturellement avec les marées. Il faut donc le désensabler. Là-dessus, tout le monde est d'accord. C'est la façon de faire, qui coince. Et malgré l'accord de principe des services de l'Etat, en octobre dernier après des années de débat et un premier recours de l'association environnementale Sepanso Landes, l'enquête publique qui démarre ce mardi 12 décembre s'annonce mouvementée.

Un deuxième projet présenté avec des ajustements

Pourtant le Sivom, maître d'ouvrage dans ce dossier, présente justement un deuxième projet réajusté à l'occasion de cette enquête publique. Objectif : calmer et rassurer les habitants et les associations, reconnaît Xavier Gaudio, le maire de Soorts-Hossegor. "On va prélever moins de sable que prévu et on propose une mesure compensatoire pour les mouettes. On va mettre des barges pour qu'elles puissent se poser à marée haute comme à marée basse." Mais l'élu s'agace un peu du temps perdu. "C'est un très beau projet, raisonné, on a toutes les analyses qui montrent qu'il n'y a aucun risque pour la population et il faut penser aux coûts répétés d'un dragage plus faible en plusieurs fois. Je crois qu'on préfère tous draguer une bonne fois pour toute et ne plus en parler."

Une destruction violente et massive de la faune

Des ajustements qui ne rassurent pas encore assez visiblement. Pour la Sepanso, le projet de désensablement du lac d'Hossegor est une destruction violente et massive de la faune, soit 33 espèces protégées dont 17 oiseaux. Mais pas seulement. Car le sable retiré du lac servira à restaurer le trait de côte de Capbreton. Hors, remarque Roland Legros, technicien pour l'association Les Amis de la Terre, "les analyses montrent des traces de chrome, de nickel dans les sédiments du lac qui se retrouveront sur la plage et ensuite dans l'eau de baignade, dans les châteaux des enfants des touristes etc." Avec tout ça, si l'enquête publique ne prend pas en compte les remarques et les griefs des associations, la Sepanso Landes, résume José Manarillo, se réserve le droit de déposer un nouveau recours auprès des tribunaux et peu importe le retard que cela provoquera.