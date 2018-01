120 mm de pluie ont été relevés dans l'Indre et le Cher en janvier 2018, soit deux fois plus d'un mois de janvier normal.

Bourges, France

Vous avez l'impression qu'il a beaucoup plu en Berry ces derniers temps ? Rassurez-vous ce n'est pas qu'une impression ! Météo France l'a annoncé : il n'a pas plus autant sur l'Hexagone depuis au moins 59 ans pour des mois de décembre et janvier, c'est-à-dire depuis l'instauration des modélisations de pluviométrie en 1959.

On flirte avec les records sur un mois

Pour la période allant du 26 décembre 2017 au 21 janvier 2018, Météo France Bourges annonce près de 120 mm dans l'Indre soit l'équivalent de deux mois par rapport à un mois de janvier normal. 120 mm ont par exemple été relevés à Argenton, Chaillac, Levroux, Montgivray Montierchaume ou encore Orsennes.

Dans le Cher, les 120 mm ont été dépassés à Bourges, Aubigny, Préveranges et Léré sur une période encore plus courte, entre le 1er janvier et le 29 janvier. Météo France Bourges attend la toute fin du mois et les précipitations de ce mercredi pour boucler ses relevés définitifs du mois de janvier mais on s'oriente d'ores-et-déjà vers un record.