Vers une sécheresse historique en Provence

Pas une goutte de pluie ou presque depuis le mois de juillet, la Provence est à sec. Les conséquences se font sentir : la ville de Gap n'a plus que 30 jour de réserve d'alimentation en eau potable, dans le Var et les Bouches du Rhône le risque d'incendie reste élevé.

Notre territoire connaît concrètement un important manque d'eau depuis le printemps. Celui-ci est dû à un anticyclone des Açores qui empêche les orages et épisodes pluvieux de passer sur notre région. Les précipitations sont par conséquent historiquement basses et à titre d'exemple nous allons battre ce mois-ci à Marignane le record d'octobre 1921 avec seulement 80 cl de pluie tombés au mètres carrés depuis le 1er octobre.

Une tendance qui se confirme

Mais ce phénomène est également la conséquence d'une sécheresse récurrente depuis 2015 puisque à cette époque la région avait déjà eu des pluies inférieures à la normale d'environ 10% à 20%, une pénurie qui s'était redoublée en 2016 avec 30% en moins de pluie comparée à une année standard. C'est donc à une accélération de ce phénomène que nous assistons actuellement.

Il va falloir s'y habituer

Selon Paul Marquis, spécialiste météorologique responsable du site lamétéodu13.com, ces périodes de pluie rares sont de plus en plus extrêmes et fréquentes, il pleut manifestement de moins en moins et on peut penser que le réchauffement climatique n'y est pas pour rien. C'est donc un climat avec lequel il nous faudra malheureusement nous habituer dans les années à venir.