Vézac : la plage du pont de Fayrac partiellement interdite à la baignade

Beynac

Un ruban délimite désormais les abords de la plage sur la rive droite de la Dordogne au Pont de Fayrac. Il est interdit de s'y baigner et même d'y accoster en canoë. Les loueurs peuvent ramener leurs bateaux un peu plus bas. C'est la mairie qui a choisi de prendre cette décisions à l'issue d'une réunion avec notamment le sous préfet, les services du département et Epidor, l'établissement public du bassin de la Dordogne. Est- ce la conséquence du chantier, ou d'un trop faible niveau d'eau, ou les deux ? En tout cas il semble que le fil du courant se soit modifié à cet endroit-là. Pour le maire de Vézac Jean Claude Castagnau, l'estacade bâtie pour couler les piles du pont pourrait l'avoir détourné. Le manque de pluie d'orage a fait le reste. Les feuilles se sont accumulées et se sont décomposées, générant une vase malodorante, épaisse et opaque. Un enfant sautant d'un canoë pourrait se retrouver avec de l'eau jusqu'aux épaules. Des analyses de la qualité de l'eau ont été effectuées et n'ont révélé aucun risque phytosanitaire. Il faut donc simplement nettoyer cet amas de boue qui pourrait être aspiré. La date de ce nettoyage n'a pas encore été fixée.