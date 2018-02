En décembre dernier les travaux de la digue Napoléon III se terminaient à Vichy. Cette digue construite au 19ème siècle suite aux crues de 1846 et 1856 était recouverte de mousse et de végétaux affaiblissant la structure. Une rénovation bienvenue dans cette période de crues en France.

Vichy, France

Une rénovation pour prévenir...

Pilotés par le bureau de prévention des risques de la Direction Départementale des Territoires de l'Allier, les travaux de rénovation se sont terminés le 22 décembre dernier. Le gros du travail a consisté à dégager la mousse et les souches végétales présentes tout au long de la digue. Puis à refaire les joints abîmés par l'usure.

La digue, au niveau du restaurant Les Plages, avant la rénovation - Préfecture de l'Allier / DDT03

Même zone, après rénovation - Préfecture de l'Allier / DDT03

Arthur Masson, chef du bureau prévention des risques de la DDT de l'Allier : " La digue s'abîmait au fur et à mesure donc il fallait faire quelque chose. _Les joints se dégradaient_, et qui dit joints qui se dégradent dit infiltration d'eau. En cas de crue, dès qu'un trou est présent, l'eau s'infiltre et alors là ça peut à peu près bien se passer comme ça peut finir en catastrophe. "

... mais aussi pour embellir

Autre but des travaux réalisés sur la digue : poursuivre l'aménagement de cette rive droite qui avait déjà fait l'objet de travaux en 2014. Frédéric Aguilera, maire de Vichy : " C'est particulièrement important pour la ville de Vichy puisqu'on a fait un investissement majeur qui s'est terminé en 2014 où on avait réaménagé près de 3 kilomètres de parcs et d'aménagements sur berge, un projet à l'époque d'une vingtaine de millions d'euros. Et il restait dans cette zone _un aménagement qui n'avait pas été rénové : c'était cette fameuse digue_. " Propriété de l'état depuis sa construction au 19ème siècle, les travaux de la digue ont été financés à 100% par ce même état. Coût total : 290 000€. La préfète de l'Allier Marie-Françoise Lecaillon s'est rendue sur place ce mardi 6 février.

Marie-Françoise LECAILLON @Prefet03 a inauguré avec @Aguilera_Fred maire de Vichy, les travaux sur la digue Napoléon III à @VilleDeVichy . Ouvrage construit suite aux crues centennales dévastatrices de 1846 et 1856, cet élément du patrimoine national retrouve son lustre d'antan. pic.twitter.com/GYXkod91qq — Préfet de l'Allier (@Prefet03) February 6, 2018

La préfète en a profité pour rappeler l'importance de la prévention des crues dans cette période "où beaucoup de nos concitoyens ont les pieds dans l'eau."