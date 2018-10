Rennes, France

Les pompiers, surtout en Ille et Vilaine, ont multiplié leurs interventions ce samedi soir et dans la nuit de samedi à dimanche en raison des fortes précipitations accompagnées d'un vent violent. Il n'y a pas beaucoup de dégâts mais des inondations se sont produites dans des caves chez des particuliers, des infiltrations d'eau dans des maisons et appartements ou encore des branches d'arbres sont tombées sur la route. En Ille-et-Vilaine, les pompiers sont intervenus 116 fois depuis samedi soir.

Ce samedi soir, la 4 voies Rennes-Paris, la RN 157, a été partiellement inondée vers Noyal-sur-Vilaine, près de Rennes, mais le trafic est rentré rapidement dans l'ordre. Des automobilistes ont été malgré tout surpris : vidéo à découvrir.

#inondations dans le secteur de #rennes comme sur cette vidéo prise à Noyal / Vilaine à 21h15. Les pluies sont toujours intenses, les cumuls dépassent par endroits les 50mm. Conditions de circulation localement délicates.#bretagne#pluie

Crédit vidéo : Nicolas Vaucheret pic.twitter.com/5r6qTcrPno — Bastien DANIGO (@Bastienmeteobzh) October 6, 2018

La pluie va s'estomper progressivement ce dimanche matin et les éclaircies vont revenir progressivement par l'ouest de la Bretagne selon Météo France.