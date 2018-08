Voir des dauphins nager en liberté, c'est possible en Bretagne ! C'est là que vit la plus grande population de dauphins communs en Europe. L'association Al-Lark, basée à Cancale, fait découvrir la baie du Mont Saint Michel en bateau et va à la rencontre des dauphins... lorsqu'ils se montrent.

Cancale, France

A bord du zodiac d'Al-Lark, une quinzaine de paire de yeux scrutent au loin. Morgane Perri, la responsable scientifique de l'association les prévient : "Nous allons bien sûr chercher des dauphins mais ils ne se montrent pas à chaque fois, et d'ailleurs nous n'allons pas nous contenter des dauphins. Nous allons explorer toute la vie de la baie et si nous croisons un banc de poisson, des oiseaux ou encore des déchets, nous nous arrêterons aussi pour en parler."

Tous écoutent attentivement leur guide du jour. Morgane Perri sort une grande carte pour décrire la baie du Mont Saint Michel où navigue le zodiac pour proposer un itinéraire au groupe.

Elle en profite pour présenter tous les animaux qui vivent dans la baie. Thomas, 10 ans et déjà dix sorties au compteur avec l'association, les connait par cœur : "Le grand dauphin, le dauphin commun, le dauphin de risso, le marsouin et le globicéphale", sans compter les phoques, tortues et multiples oiseaux, méduses et poissons.

Ceux que le groupe cherche le plus aujourd'hui ce sont les grands dauphins : "Nous avons la plus grosse population d'Europe. Ils sont 500 et vivent dans le golf normano-breton. La Baie ne représente qu'une petite partie de leur aire de répartition" poursuit la responsable scientifique.

Les visiteurs du jour et habitués écoutent attentivement, les questions fusent mais les regards partent souvent en direction du large. Après presque trois heures de sortie, toujours pas de dauphins en vue mais des goélands ou encore de nombreuses méduses "de plus en plus présentes, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle pour l'écosystème" explique Morgane Perri.

Soudain, un coup de fil : l'autre zodiac, également de sortie, a repéré un groupe de dauphins. Le temps de les rejoindre, les mammifères sont toujours là, quelque part sous l'eau.

"Maintenant c'est le début de la partie de cache cache, ce sont eux qui viendront à nous s'ils le souhaitent, pas l'inverse" précise encore une fois la guide. Lorsqu'ils sortent, c'est un cri d'admiration général dans le groupe, notamment pour Abigail, qui les voit pour la première fois "Ils font de si beau sauts, c'est impressionnant !"

Des sorties à visée scientifique également

La responsable scientifique en profite pour parler un peu plus des habitudes des dauphins et dégaine son appareil photo : "Nous sommes une association d'observation de la vie marine dans la baie donc je prends en photo les spécimens qui sont marqués au niveau de la nageoire dorsale, quand ils se battent par exemple. ça nous permet de les répertorier, voir si on les connaît déjà et relever tout ce qu'on peut pour mieux les connaître."

L'association exerce aussi des activités de protection de la faune et de l'environnement : "On intervient par exemple lorsque des dauphins sont échoués ou se sont égaré dans l'estuaire de la Rance par exemple", ajoute Morgane Perri. Au bout de quelques minutes, le groupe de dauphins s'éloigne et le zodiac rentre à la plage de Port-Mer avec à son bord, des passagers plus que ravis.

Renseignement sur les sorties (sur la base d'adhésion à l'association) avec Al-Lark au 02 57 64 04 40.