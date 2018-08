Comme tous les 15 août à la Grave, dans le massif de l'Oisans, on a célébré ce mercredi la fête des guides. Plus de 150 personnes ont assisté à la messe en plein air, dans la matinée.

La Grave, France

Une trentaine de guides en costume traditionnel sont au premier rang, juste devant l'autel installé en plein air. La vue sur la Meije est parfaitement dégagée, magnifique. Comme chaque année depuis 1954, les guides de La Grave se sont retrouvées en cette matinée du 15 août pour une messe et la bénédiction de leurs piolets et cordes.

"C'est un moment très important pour se souvenir de cette année, se souvenir de nos collègues, des blessés, mais aussi pour partager avec le grand public", raconte Benjamin, guide depuis trois ans. Plus de 150 personnes se sont d'ailleurs jointes à eux.

Une première femme guide à La Grave

Mais la vraie découverte du jour, c'est Erin Smart, la première femme guide de La Grave. Elle est américaine et arrive de Seattle. "Je suis très fière, explique la jeune femme de 32 ans. Et je suis surtout bien accueillie par les gens du village et les autres guides". Un autre collègue a d'ailleurs reçus des hommages un peu particulier. Pierre Mathonet, 52 ans de carrière à La Grave, est venu la saluer. "C'est la relève, nous les plus vieux on fatigue un peu".

Erin Smart, la première femme guide de La Grave. © Radio France - Fanny Bouvard

En France, seules 33 femmes sont guides de haute-montagne., sur 1.800 professionnels.