VIDEO - A Strasbourg, un drôle de bateau avec des lames navigue dans les canaux

Une faucardeuse, un petit bateau muni de lames, passe dans les canaux de Strasbourg cet été pour tondre les algues qui prolifèrent avec la chaleur. Les Voies navigables de France à l'origine de l'opération nous expliquent son but et comment ça marche.

Vous les avez peut-être vues en vous promenant le long des cours d'eau... les algues prolifèrent cet été, notamment à cause de la chaleur. C'est pourquoi des opérations de tonte sont organisées, c'est ce qu'on appelle le faucardage.

Dans le centre de Strasbourg, dans les canaux de Colmar ou encore dans le canal de Sarre, ce sont les Voies Navigables de France qui s'en chargent. Une opération est d'ailleurs en cours ce lundi 12 et mardi 13 août dans les canaux de la Petite France strasbourgeoise.

Dans les canaux strasbourgeois, une faucardeuse (un petit bateau muni de lames) tond les algues qui prolifèrent l'été. 12 août 2019. © Radio France - Solène de Larquier

On peut donc apercevoir près du barrage Vauban un drôle de petit bateau muni de lames vrombir. A son passage, les algues remontent à la surface. A bord, Joël Dimblé retire le casque qui lui protège les oreilles pour nous expliquer le fonctionnement de cette faucardeuse : "Il y a deux hélices à l'arrière en forme de tire bouchon pour que les algues n'y restent pas accrochées. A l'avant il y a donc deux lames, une horizontale et une verticale, on les descend petit à petit en fonction de la profondeur et on coupe."Le bateau vibre fort et avance doucement, ce qui permet aux poissons de s'éloigner selon le chef d'équipe.

Les canaux de plaisance ciblés

L'été, les algues prolifèrent notamment dans les cours d'eau qui ne sont pas ombragés et donc moins protégés de la chaleur, comme en ville. "On a besoin de les couper car elles gênent la navigation des engins de plaisance, notamment les petits bateaux électriques pour lesquels c'est particulièrement gênant" explique Magali Meudre, responsable territoriale Centre Alsace chez VNF.

Il en va donc d'une question de sécurité pour les bateaux, mais pas uniquement : "_Lorsque trop d'algues se développent, il n'y a plus d’oxygène au fond de l'eau_. Elles peuvent être néfastes en trop grande proportion", affirme la responsable. Cette faucardeuse des Voies navigables de France opère sur plusieurs canaux, elle faucarde surtout là où les péniches marchandes, aux hélices puissantes, ne passent plus.