VIDÉO - Après Irma, les enfants chantent pour les pompiers stéphanois

La première équipe des pompiers humanitaires français PHF vient de rentrer des Antilles. Une autre équipe est arrivée sur place samedi. Des bénévoles de PHF touchés par la sollicitude des habitants de Saint-Martin frappés par l’ouragan.

Les pompiers Stéphanois de l’association PHF des pompiers humanitaires français partis le 8 septembre vers les Antilles rentrent avec les images d'une île de Saint-Martin dévastée. Selon les humanitaires, les dégâts matériels sont considérables. Les pompiers ont aussi vu une population sous le choc, qui parfois avait surtout besoin d’évacuer un traumatisme immense et de parler du drame " et de ces instants où ces hommes et ces femmes se sont vus mourir."

Des pompiers très touchés par une chanson écrite par les enfants de Saint-Martin qui avaient besoin d’exorciser Irma.

Samedi 16 septembre, les deux équipes de PHF se sont passé le relais. Les nouveaux arrivés avaient évidemment comme objectif premier de se mettre en sécurité avant l'arrivée de Maria, le nouvel ouragan. Ils ont trouvé un nouveau QG. Ils ont aussi aidé à se mettre à l'abri les populations. Et puis, l'action de l'équipe précédente les a évidemment beaucoup aidés, notamment pour arriver sur zone plus facilement.