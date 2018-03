Portsall, Ploudalmézeau, France

L'Amoco Cadiz, un pétrolier libérien de 334 mètres, au large des côtes du Finistère. Le bateau devait regagner Rotterdam avec les cuves pleines de pétrole. : 227.000 tonnes de brut chargés à son départ du golfe Persique. Mais au large de la Bretagne, les conditions météo sont mauvaises et la barre ne répond plus. Après des tentatives de remorquage qui échouent, le pétrolier s'éventre en milieu de soirée sur les rochers près de Portsall.

La mer est noire. Il y a du mazout partout. Les oiseaux sont pris au piège.

Le pétrolier Amoco Cadiz © AFP - JEAN-PIERRE PREVEL

Création du Cross Corsen, à la pointe de la Bretagne

Cette catastrophe marque à tout jamais les esprits. Elle oblige la France à prendre des mesures pour éviter que cela se reproduise. L'état décide de confier aux préfets maritimes la gestion des crises qui peuvent survenir en mer. Ses pouvoirs sont renforcés en 2004.

Pour surveiller le trafic, le préfet maritime est notamment aidé par les Cross, Centre opérationnel de surveillance et de sauvetage. Au moment du naufrage, il en existait déjà deux en France, mais on décide d'en créer un troisième, celui de Corsen, situé à la pointe bretonne. Parmi ses missions : la surveillance des pollutions et de la navigation maritime 24h/24 sur 750 km de côtes.

Le Cross Corsen © Radio France - Mikaël Roparz

Les Cross répartis sur l'ensemble du littoral disposent de radars puissants. Comme celui installé sur l'île d'Ouessant à l'ouest de la Bretagne. Ce radar a été mis en service en 1982. Une manière de surveiller encore plus étroitement la route des pétroliers.

Le phare du Stiff sur l'île d'Ouessant - MAXPPP

Les navires dangereux passent plus loin des côtes

Le Rail d'Ouessant a aussi été modifié. Le dispositif de séparation du trafic (DST) a été créé en 1973, au large de l'île d'Ouessant. C'est par cette voie maritime située à environ 50 kilomètres au large des côtes de la Bretagne que les navires qui transportent des matières dangereuses doivent circuler pour rejoindre la Manche. Avec le naufrage de l'Amoco, le rail est modifié en 1979. Il oblige les navires transportant des matières dangereuses à passer plus loin des côtes bretonnes.

En moyenne, chaque année, 44.000 navires passent par le rail d'Ouessant. Environ 120 par jour. Cette voie est l'une des plus fréquentées au monde avec 833 millions de tonnes de marchandises y transitant (70% du trafic mondial), dont 252 millions de tonnes de produits dangereux et polluants.

Autre moyen mis à disposition du préfet maritime de l'Atlantique: les remorqueurs de haute mer comme les Abeille (l'Abeille Bourbon basé lui aussi à Brest), les aéronefs de la base d'aéronautique navale de Lann-Bihoué, près de Lorient.

Le remorqueur Abeille Bourbon dans le port de Brest © Radio France - Mikaël Roparz

Le préfet maritime a aussi à sa disposition un bâtiment de soutien, d'assistance et de dépollution. L'Argonaute. Il est basé à Brest. Le navire peut mettre en place en 15 minutes un barrage flottant et pomper les hydrocarbures directement dans ses cuves.

L'Argonaute chargé de récupérer le pétrole en mer © Radio France - Mikaël Roparz

A la préfecture maritime, on confie que depuis 1978, avec les remorqueurs de haute mer basés à Brest "on a évité onze Amoco Cadiz".

Les scientifiques ont modifié leurs comportements face à une marée noire

Avec la marée noire de l'Amoco Cadiz, près de 7.000 tonnes d'huîtres ont été détruites. Entre 17.000 et 37.000 oiseaux ont été affectés par le pétrôle. "Cette noire a permis aux scientifiques de modifier leurs pratiques. Aujourd'hui, on ne ferait pas les choses de la même manière pour nettoyer un phoque par exemple" explique Céline Liret, directrice scientifique et culturelle d'Océanopolis à Brest.