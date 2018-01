Villarlurin, France

D'habitude, un petit cours d'eau se jette en contrebas dans le Doron de Bozel. Depuis ce lundi, le pont est obstrué et la boue s'est répandue partout sur la route secondaire de Villarlurin qui monte vers les Menuires.

Des centaines de chantiers sur la Savoie

Sur cette route, "il faut retirer entre 250 et 300 mètres cube de matériaux", explique Jean-Louis Ougier-Simonin, le responsable des routes en Savoie. Des centaines de chantiers comme celui-ci sont en cours dans le département.

Depuis ce mercredi, une pelleteuse de 20 tonnes charrie la vase et la dépose sur ce qui était jusque là une aire de chaînage. "On enlève tout ce qui est sur la route et on l'entrepose le long de la route. Il faut que la boue sèche. Elle ne sera évacuée à mon avis qu'au printemps", précise Jean-Louis Ougier-Simonin.

Un million et demi d'euros de dégâts

La route a tenu sur ce tronçon à Villarlurin mais les dégâts sont considérables dans le département. La Savoie prédit le montant des dommages sur les routes à 1,5 millions d'euros. Le montant des réparations sur l'ensemble de l'année 2017 est estimé à 4 millions d'euros. Ce seuil devrait donc être dépassé en 2018.

Les travaux routiers en Savoie sont estimés à 1,5 millions d'euros par le département. © Radio France - Willy Moreau

Le malheur des uns fait cependant le bonheur des autres. Les entreprises spécialisées dans les travaux de voie publique sont surchargées en ce moment. Éric Périard, le patron de Botto, en charge des réparations sur la route de Villarlurin, fait les comptes :

- "En trois semaines, on a fait l'équivalent de 4 mois de chiffres d'affaire de l'année dernière"

Les automobilistes devraient de nouveau circuler normalement sur la plupart des routes dès ce samedi.