[VIDEO] Au Mans, gilets jaunes et verts marchent ensemble pour le climat

Le Mans, France

Les deux cortèges étaient initialement séparés : 14 heures pour les gilets jaunes, 14 heures 30 pour les défenseurs du climat. Les deux groupes de manifestants sont finalement partis ensemble de la gare du Mans pour rejoindre le centre-ville. Ils ont formé un groupe d'environ 600 personnes au plus fort de la manifestation. Sous haute surveillance : tous les accès à la place de la République étaient surveillés par les forces de l'ordre, par peur des casseurs qui ont vandalisé des commerces jeudi, en marge de la manifestation des lycéens.

Les manifestants #GiletsJaunes et pour la défense de la planète continuent de monter en direction de la préfecture au #Mans. pic.twitter.com/vMQ9DMm3Rz — France Bleu Maine (@bleumaine) December 8, 2018

Une convergence de revendications entre gilets jaunes et défenseurs du climat

Beaucoup de manifestants, mais pas la totalité, avaient un gilet jaune. Ils sont allés jusqu'à la préfecture et dans le centre-ville du Mans. Les deux "camps" ont voulu montrer que leurs combats respectifs allaient dans le même sens. La transition énergétique sera très difficile à mettre en place si la précarité financière reste élevée. "Colère jaune + planète bleue = révolution verte", indiquait par exemple une banderole.

"Si notre planète ne va pas bien, les conditions des gens ne s'amélioreront pas. Et inversement, si on n'a pas une politique sociale plus juste, les gens auront du mal à s'engager en faveur du climat", résume Anne, une manifestante.

Quand les gens ne pensent qu'à leur fin de mois, ils ne peuvent pas s'ouvrir aux questions environnementales

Les manifestants sont passés par la préfecture de la Sarthe sur leur trajet © Radio France - Jérôme Collin

Certains gilets jaunes comme Olivier militent pour une convergence des luttes avec les défenseurs de l'environnement © Radio France - Jérôme Collin

La manifestation s'est déroulée sous surveillance policière © Radio France - Jérôme Collin

Jean-Baptiste, gilet jaune fièrement brandi, est convaincu également de la convergence des revendications entre gilets jaunes et défenseurs du climat. "Moi, je voudrais changer mon véhicule qui n'est pas propre. Je n'en ai pas les moyens, même si on me prêtait 4 000 euros, donc il faut plus de pouvoir d'achat", explique le jeune homme qui vit à Mulsanne et travaille à Château-du-Loir. "Je suis obligé de prendre la voiture, car sur les petites lignes, les horaires ne sont pas pratiques", poursuit Jean-Baptiste.

Si on veut vivre dans un monde plus vert et plus serein, ça passe par un meilleur niveau de salaire"

Certains manifestants se sont arrêtés un moment en signe de solidarité avec les 151 jeunes interpellés jeudi à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines, la vidéo de leur arrestation ayant fait polémique.