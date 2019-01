VIDEO Au moins 36 sangliers tués lors d’une battue exceptionnelle le long de l'A31

Au moins 36 sangliers ont été tués dimanche matin ainsi que six chevreuils lors de la battue concertée le long de l'A31, au nord de Metz. Une opération exceptionnelle qui a nécessité la coupure d’une partie de l’autoroute. Le gibier devenait encombrant au bord de cet axe routier.

L’objectif était de diminuer la population de sangliers qui a pris ses quartiers au bord de l’A31. Le résultat est de 36 bêtes abattues, plus d’autres blessées ou qui n’ont pas pu être récupérées, et six chevreuils tués. Ces derniers faisaient partie des objectifs également, ainsi que les renards.

Pour cette battue concertée exceptionnelle, l’A31 a été coupée à la circulation dimanche matin entre Fey et la croix d’Hauconcourt. Pas moins de 110 chasseurs, 45 traqueurs et 60 chiens ont profité de la fermeture de l'autoroute pour faire diminuer au maximum cette population de gibiers qui menace de créer des accidents de la route.

Un seul prédateur, l'homme

Si un hiver est trop doux, tous les marcassins survivent et la population peut doubler. Les sangliers n'ont qu'un prédateur, c'est l'homme. Et le long de l'autoroute, certes ils ont le bruit, mais ils sont tranquilles.

Donc sans véhicule durant toute une matinée sur l'A31, les chasseurs ont pu traquer davantage le gibier. Et s’il faut le refaire, la fédération de chasse est partante, le préfet de la Moselle n'est pas contre non plus.