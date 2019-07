VIDEO - Candia Lons à nouveau accusé de polluer le gave de Pau

Une vidéo a été mise en ligne sur les réseaux sociaux par un membre du collectif Citoyen du gave. On y voit un déversement blanchâtre se répandre dans l'eau. Ce rejet est attribué à la laiterie Candia de Lons, déjà mise en cause il y a deux ans. La laiterie industrielle nie toute pollution.

Lons, France

La vidéo a été tournée vendredi 5 juillet 2019 par Alain Le Jeanne, membre actif du collectif Citoyen du gave. On y voit un rejet blanchâtre se répandre dans l'eau du gave de Pau au niveau de la conduite de déversement de la station d'épuration de l'usine Candia de Lons. "Ça continue!" commente Alain Le Jeanne sur les réseaux sociaux. "On voit bien les effluents qui sortent de la bouche d'égout et qui viennent _polluer le gave de Pau_."

En juillet 2017, une première vidéo avait montré au même endroit, des boues marron qui s'accumulaient sur la rive.

Candia Lons de son coté assure que les rejets de son usine sont "contrôlés tous les jours" et sont "entièrement conformes aux réglementations en vigueur". Pour l'industriel "la couleur blanchâtre des rejets est uniquement due à _un mélange d'air et d'eau provoqué par la pente du réseau_".