VIDÉO - Certains arboriculteurs ont perdu 100% de leurs récoltes dans la Drôme

Drôme, France

A peine quinze minutes de grêle et beaucoup de dégâts dans les vergers. Le secteur agricole est particulièrement touché par l'épisode orageux, ce samedi en Drôme Ardèche. "C'est une catastrophe pour les arboriculteurs, les viticulteurs et les maraîchers", déclare Hugues Moutouh, le préfet de la Drôme.

Les services de la préfecture ne sont pas encore en mesure d'évaluer l'ampleur des dégâts mais selon les premières remontées, certains exploitations ont perdu 100% de leur récolte.

Les filets de protection anti-grêle n'ont pas tenu le choc sous le poids des grêlons . Aurélien Esprit, arboriculteur à Pont de l'Isère dans le nord du département accuse le coup. Il estime avoir perdu entre 70 et 90% de sa production de pommes, cerises et abricots. "Ça a été horrible, j'ai cru vivre un cauchemar quand j'ai levé les yeux au ciel et que j'ai vu ces nuages noirs. Et puis on a entendu la grêle de la taille d'une balle de ping pong, j'ai rien compris. Je n'ai jamais vu ça".

Aurélien Esprit, arboriculteur à Pont de l'Isère (Drôme) Copier

"Aujourd'hui on n'a plus que les yeux pour pleurer, on avait une année magnifique."

Un coup dur pour ce jeune arboriculteur : "On n'a plus que les yeux pour pleurer, on avait une année magnifique qui s'annonçait. Et aujourd'hui, on a compris qu'on allait replonger dans la galère. Pour combien de temps, je ne sais pas. Rien que pour ma petite exploitation c'est 300.000 euros de crédit, je ne sais pas comment je vais faire. On ne va pas avoir de salaire, on va payer pour travailler".

Le producteur attend des mesures fortes de la part de l'État. Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume annonce ce dimanche, la reconnaissance d'état de catastrophe naturelle, sans préciser pour l'heure, les communes concernées.

