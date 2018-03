Dans la Manche, la neige est tombée en quantité limitée, mais suffisante pour recouvrir Cherbourg d'un joli manteau blanc, du port au centre-ville en passant par le marché. On vous en donne un aperçu en vidéo.

Cherbourg, France

Cherbourg en manteau blanc ce jeudi : la Manche était placée en vigilance orange neige et verglas, quelques centimètres de neige ont recouvert la ville pour le plus grand bonheur des enfants et des chiens en goguette, un peu moins pour certains adultes craignant la chute sur un tiroir glissant. Revivez cette journée dans cette vidéo.

Du côté du marché place Charles de Gaulle, il ne faisait pas chaud : certains étals étaient recouverts d'une fine couche de neige.

Du coté du port, même les mouettes ont mis pied à terre et laissé leurs empreintes dans la poudreuse.