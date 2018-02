Symbole de la lutte pour la sauvegarde de l'environnement, les ours polaires sont une espèce particulièrement menacée. Principal danger : le réchauffement climatique qui empêche les ours de chasser et donc de se nourrir. Mais quels gestes peut-on faire au quotidien pour préserver la planète ?

Trier ses déchets, soutenir les associations de protection de l’environnement, préférer les sacs réutilisables... Il existe de nombreux gestes et initiatives éco-responsables. Mais les connaissez-vous tous ? A l'occasion de la Journée internationale de l'ours polaire, France Bleu vous propose cinq gestes simples pour participer à notre échelle à la sauvegarde de la planète.

Utiliser un Stop Pub

Chaque foyer reçoit environ 30 kg de publicités par an dans sa boîte aux lettres. En indiquant que vous ne souhaitez pas recevoir de prospectus, vous contribuerez ainsi à la réduction du nombre de déchets.

Placer une bouteille d’eau dans sa chasse d’eau

Une chasse d’eau consomme entre 6 à 12 L d’eau à chaque utilisation. Il est cependant possible de diminuer le volume d’eau consommé, en plaçant dans le réservoir une bouteille en plastique remplie d’eau : la bouteille occupe ainsi de l’espace à la place de l’eau et diminue la contenance du réservoir. A chaque utilisation, moins d'eau sera donc utilisée.

Abandonner essuie-tout et lingettes jetables

Faciles à utiliser, ces tissus jetables peuvent sembler pratiques au quotidien. Non recyclables, ils génèrent cependant énormément de déchets. Ils sont aisément remplaçables par une éponge, un torchon microfibres ou une serviette lavable, plus écologiques mais également plus économiques.

Acheter des fruits et légumes locaux et de saison

Consommer des fruits et légumes hors saison génère indirectement beaucoup de pollution. Cela nécessite soit leur importation - ils voyagent souvent depuis l'autre côté de la planète, soit une culture spécifique, comme le chauffage en serres particulièrement énergivore. Selon l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, environ 25% des émissions de gaz à effet de serre sont liées à l'alimentation.

Alors terminé les fraises en hiver ! Respecter les cycles et le rythme naturel de pousse des fruits et légumes permet de réduire la pollution engendrée. Bon pour l'environnement donc, c’est par la même occasion un bon moyen de soutenir les producteurs locaux.

Utiliser le programme “éco” de sa machine à laver

Lors d’un cycle de lavage, le chauffage de l’eau représente environ 80% de l’énergie consommée. Lorsque c’est possible, préférez donc un programme basse température (30 et 40°) voire le programme “éco” de votre machine à laver. Certes souvent plus long, il diminue la température de l’eau et permet ainsi de réduire la consommation en énergie.