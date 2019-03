VIDEO - Débat sur les gestes qui sauvent la planète : "Cela ne coûte pas plus cher"

Emission spéciale "Lundi c'est débat" sur le thème de l'écologie et des gestes pour sauver la planète avec comme invitée Emilie Hubert, de l'association "Les acteurs anti-gaspi" basée à Thionville. Les auditeurs de France Bleu Lorraine ont également témoigné de leur démarche.

Thionville, France

"Lundi, c'est débat" avec les appels des auditeurs de 8h10 à 8h40 était consacré ce lundi à l'écologie et aux gestes quotidiens qu'on peut faire chacun de son côté pour sauver la planète. Invitée de cette émission spéciale, Emilie Hubert, membre de l'association "Les acteurs anti-gaspi" basée à Thionville.

Nous jetons en moyenne 30 kg de nourriture par an dont 7 kg de produits encore emballés. Des chiffres édifiants qui sont à l'origine de l'engagement d'Emilie Hubert. Quels sont ses gestes au quotidien pour lutter contre le gaspillage alimentaire? "J'achète en vrac, j'utilise des couches lavables pour pour bébé, des cotons lavables quand je me démaquille, j'ai un composteur en appartement".

Ce n'est pas une mode de bobo

Ces gestes au quotidien "ne coûtent pas pas plus cher" et "ne sont pas une mode de bobo" assure la militante associative. Lorraine, une auditrice de France Bleu Lorraine, a appelé pour témoigner elle aussi de sa démarche : "Je fais même ma lessive moi-même, je prépare mes détergents, et je cuisine davantage de gâteaux pour mes enfants plutôt que d'acheter des biscuits industriels emballés".

Jean-Baptiste Kaiser, secrétaire général des Jeunes Agriculteurs de Moselle, témoigne aussi de sa démarche et celle de ses collègues pour limiter l'utilisation de glyphosate, cet herbicide nocif pour l'environnement mais très efficace : "Nous avons mis en place de nouvelles pratiques manuelles et mécaniques pour moins utiliser du glyphosate, il y a aussi l'utilisation des drones pour anticiper les besoins dans les champs".

Pourquoi il n'y a plus de consignes pour les bouteilles en verre?

Georges et Isabelle, auditeurs de France Bleu Lorraine, ont également appelé pour demander le retour des consignes pour les bouteilles en verre, afin de limiter l'achat de plastiques. Selon une étude récente, près de 9 Français sur 10 affirment « avoir trié au cours du dernier mois ». La fréquence de tri augmente en France, mais le nombre de Français affirmant trier reste plutôt stable. Pour la plupart des entreprises, trier ses déchets constitue une obligation depuis un décret du 10 mars 2016.