VIDÉO : découvrez l'unique station de lavage écolo pour nettoyer vos pinceaux en Dordogne

Marsac-sur-l'Isle, France

Pros ou bricoleurs du dimanche, nettoyer vos pinceaux et rouleaux est une corvée ? Le magasin Zolpan, spécialiste de la peinture, à Marsac-sur-l'Isle s'est équipé de l'unique machine à nettoyer les outils de peinture, accessible à tous, en Dordogne. Elle fonctionne en circuit fermé, sans raccordement eau, avec un réservoir contenant un liquide écologique à base de céréales.

Rincer ses pinceaux et rouleaux gorgés de peinture dans l'évier ou la baignoire, et pire, vider le reste de peinture nuisent à la préservation de la planète. Certes, les peintures en commerce se veulent de plus en plus respectueuses de l'environnement, néanmoins les composants présents restent chimiques et toxiques. En plus de polluer l'eau, le nettoyage peut s’avérer être du gaspillage des ressources en eau.

Il est donc strictement interdit de verser de la peinture dans une quelconque source d'eau et ce geste peut vous coûter une amende de 10.000 euros.

Selon la société Zolpan, 20 tonnes de peinture sont déversées dans les canalisations dans le Périgord chaque année.