Des collégiens marseillais viennent de participer à une randonnée éducative, en plein cœur du Parc national des Calanques. Objectif : les sensibiliser à l'évolution du climat, et plus spécifiquement aux risques de feu de forêt accrus justement à cause du réchauffement climatique.

Marseille, France

Dans le cadre de la semaine de la "diplomatie climatique", 30 élèves d'une classe de 6e du collège Marseilleveyre ont participé à une excursion sur le domaine de Luminy, en plein cœur du Parc National des Calanques. Leur programme : "nature et sécurité" ; l'occasion d'explorer la faune et la flore sauvage, et de découvrir aussi comment lutter contre les risques d'incendie.

Cette sortie était organisée notamment par le Parc National des Calanques, l'Office National des forêts et les représentants consulaires des Etats membres de l'Union Européenne à Marseille. Une semaine destinée à sensibiliser les enfants sur le climat.

A l'origine de cette journée : les représentants consulaires des Etats membres de l'Union Européenne à Marseille © Radio France - Tony Selliez

"39 degrés à Lisbonne cette semaine. C'est un changement climatique très rapide depuis mon enfance." Pedro Marinho, consul du Portugal à Marseille

"Le Portugal, l'an dernier, a connu les vrais ravages des feux de forêt, il y a eu une sécheresse très sévère et plus de 60 personnes sont décédées par le feu. Certains chez nous comparent ça à du terrorisme : ça tue aussi. À nous de changer notre comportement vis-à-vis du climat : recycler les déchets, consommer moins d'énergie".

Pedro Marinho, consul du Portugal à Marseille Copier

Semaine de la diplomatie climatique. Des collégiens de Marseilleveyre à la rencontre des marins-pompiers Sur le domaine de Luminy pic.twitter.com/yryk6pGazz — France Bleu Provence (@bleuprovence) June 19, 2018

Les bons réflexes à connaître

Pour encadrer la trentaine de collégiens, les marins-pompiers bien sûr, mais aussi les écogardes et les agents de l'office national des forêts ; ils leur ont appris à reconnaître le milieu naturel, les végétaux, les animaux.

La semaine de la diplomatie climatique, par des collégiens marseillais dans le Parc National des Calanques. Reportage France Bleu Provence Copier

Semaine de la diplomatie climatique. Des collégiens de Marseilleveyre à la rencontre des marins-pompiers Sur le domaine de Luminy pic.twitter.com/7BeDMClrj7 — France Bleu Provence (@bleuprovence) June 19, 2018

L'immense plaisir des collégiens de Marseilleveyre invités à monter à bord des camions des marins-pompiers de Marseille © Radio France - Tony Selliez

Semaine de la diplomatie climatique. Des collégiens de Marseilleveyre à la rencontre des marins-pompiers Sur le domaine de Luminy pic.twitter.com/GFn7SX58Zt — France Bleu Provence (@bleuprovence) June 19, 2018

Une découverte de la nature, et des questions environnementales au fil de la randonnée. Vos déchets, quand vous vous promenez, vous en faites quoi, vous ? Vous les jetez dans la nature ? Les peaux de bananes, par exemple..

"Une peau de banane met 10 mois pour se décomposer dans la nature. Qu'elle soit bio ou pas. Parce sa peau est très fibreuse, et on n'a pas ici les insectes de son pays d'origine, insectes aptes à la manger et la décomposer rapidement "Thibault Rameau, écogarde saisonnier dans le Parc des Calanques

Thibault Rameau, écogarde saisonnier dans le Parc des Calanques Copier