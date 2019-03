VIDÉO - Des ouvriers enfouissent des déchets sous un trottoir à Saint-Brieuc

Saint-Brieuc, France

La scène se déroule mercredi dernier près de la gare de Saint-Brieuc sur un trottoir du boulevard Charner, en travaux depuis plusieurs mois.

Depuis la fenêtre de son appartement, Marion, une étudiante, voit des ouvriers de l’entreprise Colas enfouir des déchets sous le trottoir. Des déchets qui s’accumulaient là depuis quelque temps car le camion des éboueurs ne pouvait plus passer en raison du chantier. "Il y avait des bouteilles, des plastiques, des papiers, un tas d’immondices, ils ont tout mis dans un trou puis mis un tas de gravats dessus et on n'en parle plus !", raconte la jeune femme qui a filmé la scène.

J’étais obligée de réagir, ce n’est quand même pas anodin cette histoire.

L'entreprise reconnait une erreur

Face au tollé suscité par la vidéo, l’entreprise de travaux publics assure avoir déterré et évacué les déchets enfouis sous le trottoir. "C’est une erreur clairement", reconnait Cyril Brifault responsable communication chez Colas. "Ce n’est pas dans nos habitudes de faire ça. Même si ce n’est pas le rôle de nos collaborateurs de ramasser les déchets, ils auraient dû les mettre de côté".