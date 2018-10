Depuis près d'un an des radars à animaux ont été installés à Doussard afin de prévenir les automobilistes de la présence de cerfs, sangliers et autres blaireaux. Et les résultats sont positifs.

Doussard, France

Beaucoup de voitures et beaucoup d'animaux, ça ne fait jamais bon ménage. Voilà pourquoi à Doussard (Haute-Savoie), le Conseil départemental a décidé d'installer quatre radars un peu particuliers. Ils détectent les animaux grâce à des caméras infrarouges. Et ils avertissent ainsi les automobilistes du passage d'un sanglier ou d'un cerf. Une cinquantaine de collision entre des voitures et des animaux ont été répertoriées l'an dernier. Et cette année, depuis que le radar a été installé, seulement 15 collisions en 10 mois.

Les radars fonctionnent grâce à l'énergie solaire © Radio France - Boris Loumagne

Quatre mâts sur lesquels sont juchées des caméras détectent les mouvement de part et d'autre de la route. Le dispositif permet de repérer aussi bien les sangliers que les blaireaux ou les lièvres. Puis, lorsque l'animal est détecté, l'automobiliste est prévenu : "Un message s'affiche alors sur des panneaux lumineux et les automobilistes ralentissent", se félicite Laurence Louis du service environnement du Conseil départemental.

Une route stratégique

Ce dispositif est installé depuis près d'un an sur la RD 1508. Et les résultats sont bons : moins 80 % de collisions sur ce tronçon très fréquenté par les animaux et par les voitures, comme le rappelle Mégane Germain, chargée d'études environnementales à la fédération de chasse de Haute-Savoie : "On se trouve en plein milieu d'un corridor écologique. C'est un lieu de passage pour la faune sauvage, avec d'un côté le massif des Bauges et de l'autre le massif de la Tournette."

Ce dispositif aura coûté 60.000 euros au Conseil départemental qui ne compte pas s'arrêter là. Selon son président, Christian Monteil, "trois nouveaux radars seront installés prochainement dans la Plaine du Fier, dans le secteur de Viry et du côté de Bonneville".