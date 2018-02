Depuis quelques jours, c'est un petit musée des horreurs que les promeneurs ont sous les yeux. Les roselières du lac du Bourget sont remplies de déchets en tout genre. Avec la crue et les pluies du mois de janvier, il y en a beaucoup plus que d'habitude.

Lac du Bourget, France

Pour la photo carte postale, c'est raté... Depuis plusieurs jours, des déchets s'accumulent dans les roselières du lac du Bourget (Savoie). Entre les ballons, le plastique et les bouteilles de gaz (!), on se croirait, à certains endroits, dans une déchetterie. "Il y en avait déjà avant, mais beaucoup moins qu'actuellement", confirme une habitante, croisée lors de sa promenade hebdomadaire.

Des détritus venus en majorité du bassin versant

"On a beaucoup plus de déchets cette année, on évalue le gisement à plusieurs dizaines de tonnes", affirme Manuel Bouron, du Conservatoire des espaces naturels (CEN) de Savoie. Les déchets dans le lac, ce n'est pas une nouveauté. Certains ne se gênent pas lorsqu'ils sont en bateau, par exemple... Mais selon Manuel Bouron, s'il y a beaucoup plus de déchets en ce moment, c'est à cause de la météo : "Ces déchets arrivent au lac en grande quantité quand il y a des épisodes de pluies importantes et, comme récemment, des crues exceptionnelles."

Manuel Bouron, du CEN Savoie, dans une roselière du lac du Bourget © Radio France - Thomas Schonheere

Toujours selon Manuel Bouron, les détritus qui s'amassent actuellement dans les roselières du lac du Bourget viendraient essentiellement du bassin versant : "À partir du moment où tous les objets sont poussés par les pluies, un jour ou l'autre, ils se retrouvent dans les petits ruisselets, et du petit ruisselet ils passent au ruisseau et voilà..."

On a même croisé un extincteur... © Radio France - Thomas Schonheere

Pour le moment, ces déchets restent prisonniers des roselières, en bord de lac. Mais avec le courant et le vent, le risque, c'est que les détritus se dispersent dans le lac. Les promeneurs n'auraient ainsi plus conscience de cette pollution, pourtant toujours bien présente. "Ces gros déchets vont se transformer en micro-déchets, puis en nanoparticules, explique encore Manuel Bouron. Une fois qu'elles sont ingérées par le zooplancton, celui-ci étant lui-même ingéré par les poissons, tous les déchets se retrouvent potentiellement un jour dans notre alimentation."

Les équipes du CEN Savoie doivent intervenir à partir de ce jeudi pour récupérer les déchets du lac du Bourget. L'opération devrait durer une semaine.