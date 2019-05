VIDEO - Deux jeunes ours filmés en train de s'amuser dans les Pyrénées catalanes

Ce sont des images rares. L'organisme catalan qui gère la présence de l'ours dans les Pyrénées est parvenu à filmer deux jeunes ours en train de jouer dans la neige. Des images de jour et très nettes.

Les deux jeunes ours en train de jouer dans la neige

Perpignan, France

C'est le programme de gestion de l'ours de la Généralité de Catalogne (Piros Life) de qui a réalisé ces images à la fin du mois d'avril, quelque part dans les Pyrénées catalanes dans la province de Lérida. On y voit deux jeunes ours en train de s'amuser dans la neige dans une forêt. Ce sont des images rares filmées de jour et de très prés. Elles ont été réalisées par un technicien avec un téléobjectif.

Le programme Piros Life qui publie la vidéo sur son compte Twitter, précise que les deux ours sont probablement des frères, âgés entre deux et trois ans. Le film montre les deux animaux en train de jouer après la fin de leur période d'hibernation. Pour éviter toute polémique, le lieu précis de la vidéo n'est pas indiqué. On sait seulement que la scène s'est déroulée dans la comarque de Pallars Sobirà (province de Lérida).