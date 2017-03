VIDÉOS - "Earth Hour" : la Tour Eiffel et d'autres monuments à travers le monde plongés dans l’obscurité pour le climat

La Tour Eiffel, le Vatican ou encore l'Acropole ont éteint leurs lumières samedi à l'occasion de l'opération "Une heure pour la planète" (Earth Hour), une vaste mobilisation aux quatre coins du monde contre le réchauffement climatique.

L'opération s'appelle "Earth Hour", traduisez : "Une heure pour la planète". Objectif : rappeler le coût pour la planète de l'énergie chaque jour consommée. Villes et monuments du monde entier ont éteint leurs lumières à 20h30 heure locale dans le cadre de cette opération lancée en 2007. Parmi eux, les pyramides égyptiennes, le Kremlin, la Mosquée bleue à Istanbul, la basilique Saint-Pierre ou l'Alhambra de Grenade... Tout un chacun est en outre invité à éteindre la lumière pendant un heure et à allumer une bougie pour rappeler la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique.

A Paris, la Tour Eiffel s'est éteinte pendant 5 minutes en présence de champions sportifs ambassadeurs de la candidature de la capitale française aux JO de 2024, dont la navigatrice Isabelle Autissier.

En Allemagne, quelque 300 villes ont participé à l'événement. A Berlin, c'est la célèbre Porte de Brandebourg, au cœur de la capitale, qui a éteint ses lumières, ainsi que l'Hôtel de ville tout comme en Angleterre, à Londres.

Lights all across the country, including those of Tower Bridge, are being switched off as we take part in #EarthHour pic.twitter.com/q1fYAfKpn7