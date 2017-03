VIDEO - En Arctique, la banquise n'a jamais été aussi réduite à la fin de l'hiver

La banquise arctique n'a jamais été aussi réduite en fin d'hiver, annoncent la Nasa et le Centre américain de la neige et des glaces. La banquise est également moins épiasse que lors des quatre dernières années. Une nouvelle preuve du réchauffement climatique, pour les scientifiques.

L'étendue des glaces recouvrant l'océan arctique, qui atteint son maximum pendant l'hiver, est la plus faible jamais enregistrée, ont indiqué mercredi la Nasa et le Centre américain de la neige et des glaces (NSIDC). La banquise arctique atteignait 14,42 millions de kilomètres carré au 7 mars, sa superficie maximum pour l'hiver 2017 avant de commencer à fondre avec le début du printemps, ont précisé ces scientifiques. En 2015, cette étendue maximale était de 14,51 millions de km2 et de 14,52 millions de km2 en 2016. Par ailleurs, des données satellite montrent que la banquise arctique est légèrement moins épaisse que lors des quatre dernières années.

La banquise de l'Arctique risque de disparaître d'ici 2050

Ce recul des glaces est constaté pour la troisième année consécutive depuis le début des observations par satellite en 1979. Ce n'est pas une surprise, puisque 2016 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée sur la planète, marquant le troisième record annuel consécutif de chaleur. Un fait sans précédent depuis que les relevés de températures ont commencé en 1880. Les scientifiques du NSIDC (National Snow and Ice Data Center) ont attribué ce phénomène à un automne et à un hiver très chaud avec une température à la surface de l'océan Arctique de 2,5 degrés Celsius au-dessus de la moyenne. Une commission d'experts des Nations unies a estimé que la banquise de l'Arctique risquait de disparaître, durant l'été, d'ici 2050, si le volume des émissions de gaz à effet de serre continue d'augmenter dans le monde, comme c'est le cas actuellement.

Des vagues de chaleur extrêmes dans l'Arctique

Ils citent également une série de vagues de chaleur hivernales extrêmes dans l'Arctique, comme pendant l'hiver 2015. L'Arctique a connu en 2016 son année la plus chaude depuis le début des relevés dans cette région en 1900, selon l'Agence océanique et atmosphérique américaine (NOAA). "J'étudie l'évolution du climat hivernal dans l'Arctique depuis 35 ans et je n'ai jamais observé ce que nous avons vu ces deux derniers hivers", a déclaré le directeur du NSIDC, Mark Serreze.