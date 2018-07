Après le passage de la tempête en Dordogne, ce jeudi soir, 50.000 foyers sont encore privés d’électricité. Pour réparer le réseau au plus vite, les équipes d'Enedis ont utilisé des drones pour repérer les pannes du réseau. Une première en France après une tempête.

Dordogne, France

Après les intempéries qui ont touché la Dordogne ce mercredi 4 juillet, beaucoup de foyers sont encore privés d’électricité. Pour identifier les pannes et réparer le réseau du département au plus vite, en plus de leurs 400 agents sur le terrain, les équipes d'Enedis ont utilisé un drone. C'est la première fois que l'entreprise expérimente cette technique en conditions réelles, après des intempéries.

Une méthode beaucoup plus efficace

Dans le Nontronnais, avec l'appareil équipé d'une caméra, les techniciens d'ENEDIS survolent les lignes électriques endommagées. En l'espace de cinq minutes, on peut vérifier des centaines de mètres. Une méthode beaucoup efficace que de repérer les pannes à pied et moins coûteux que d'utiliser un hélicoptère. "On peut faire en cinq minutes ce qu'on faisait en deux heure auparavant" explique Arthur un des techniciens.

Deux pilotes en Dordogne

C'est une première pour Enedis dans des conditions de tempête. L'entreprise qui gère le réseau électrique secondaire a formé deux de ses salariés en Dordogne.Le drone utilisé lui coûte environ 1.800 euros. L'appareil peut se déplacer dans un rayon de deux kilomètres il a une autonomie de vol de 20 minutes.