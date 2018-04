Dordogne, France

Les orages sont de retour en Dordogne, mardi 03 avril les éléments se sont déchaînés dans le département. Pour certains, ils sont synonymes de peur, mais pour d'autres, c'est une très bonne nouvelle. C'est le cas notamment pour les chasseurs d'orages. Ces passionnés des phénomènes climatiques de grande ampleur scrutent, toute l'année partout en France et dans le monde, les éclairs, la foudre et les grondements du ciel.

En Dordogne, en ce moment, deux de ces jeunes chasseurs de 17 ans sont venus chasser les orages pendant les vacances scolaires. Anthony et Dorian, deux lycéens chasseurs d'orages se sont rencontrés il y a quatre ans sur internet grâce à leur passion commune.

Anthony et Dorian se sont rencontrés sur internet grâce à leur passion commune © Radio France - Manon Derdevet

Anthony habite en Dordogne à Razac-sur-l'Isle et pendant les vacances il a invité son ami Dorian qui habite l'Île de Ré. Toute la journée, ces deux passionnés ont les yeux rivés sur leur ordinateur à la recherche du moindre signe pouvant annoncer la venue d'un orage.

Une fois repéré et les prévisions météorologiques confirmées, ils se font conduire sur place par leurs parents ou des amis. Chacun a son rôle, Dorian a son radar à la main et vérifie en temps réels l'évolution de la dépression. Pendant ce temps, Anthony a son appareil photo et film l'évolution de l'orage.

Selon eux, on ne s'improvise pas chasseur d'orage, Dorian et Anthony préparent minutieusement chacune de leur excursion et connaissent tous les types d'orages. Une sortie peut durer entre 10 minutes et six heures selon le type d'orage et sa puissance et ils savent se protéger de tous les dangers des orages.

Anthony est passionné des photos d'orages - Anthony Allegros

Les deux adolescents ont un rêve. Ils voudraient partir aux Etats Unis dans la tornado valley au paradis des chasseurs d'orages.