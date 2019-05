VIDEO - "Grâce aux 500 ans de la Renaissance, nous recevons beaucoup plus de visiteurs étrangers à Chaumont-sur-Loire"

Chaumont-sur-Loire, France

" Dans l'esprit des gens, il y a toujours une association entre les jardins et le paradis. Ce sont des jardins très joyeux avec beaucoup de couleurs et de poésie. On a par exemple des jardins suspendus comme à Babylone, un jardin qui vous emmène dans le ciel, des expériences de méditation, de reconnexion à la nature...Un festival très international cette année avec 3 quarts des concepteurs qui viennent de l'étranger. Du jamais vu."

Cette année, ce festival international des jardins surfe sur les 500 ans de la Renaissance. " Nous avons déjà noté beaucoup plus de visiteurs étrangers sur le domaine de Chaumont."