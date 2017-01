VIDÉO - Il n'a pas fait aussi froid sur la Côte d'Azur depuis 2005 !

La Côte d'Azur n'est pas épargnée par la vague de froid qui touche l'ensemble de la France. Dans les Alpes-Maritimes, des températures de -4 degrés à Cannes, -3 à Antibes, -7 à Saint-Cézaire, -9 à Isola et jusqu'à -12 à Gréolières-les-Neiges, ont été enregistrées par Météo France.

La vague de froid qui touche la France n'épargne pas les Alpes-Maritimes. "Il faut remonter à janvier 2005 pour trouver de telles températures sur la Côte d'Azur", indique d'ailleurs Patrick Galois, prévisionniste à Météo France : les gelées les plus remarquables ont été constatées dans le Midi ce mardi mardi

Sur le littoral, le mercure n'a pas dépassé zéro degré à Saint-Martin-du-Var ou Menton ce mardi matin, mais Météo France a enregistré -2 degrés sur les hauteurs de Nice. Dans le centre du département, il faisait -4 à La Trinité et Mouans-Sartoux au lever du jour, -5 à Valbonne, -6 à La Colle-sur-Loup et jusqu'à -7 à Saint-Cézaire. En montagne, les -9 degrés ont été atteints à Isola. Et le thermomètre a chuté à -12 à Gréolières.

L'air vif et sec venu d'Europe centrale génère des températures de 5 à 10 degrés en-dessous des normales de saison.

Le coup de froid qui a saisi la France ce mardi devrait perdurer toute la semaine, avant le retour annoncé de la douceur dès la semaine prochaine. En attendant, soyez prudents et couvrez-vous bien !

Vague de froid sur la France © Visactu

