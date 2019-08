VIDÉO - Ille-et-Vilaine : naissance rare d'un coati à nez blanc au zoo de la Bourbansais

Un petit coati à nez blanc est né au Domaine de la Bourbansais en Ille-et-Vilaine. Cette espèce est menacée et il n'existe qu'une cinquantaine d'individus dans les parcs européens.

La Bourbansais, Pleugueneuc, France

Soulagement et joie au zoo de la Bourbansais à Pleugeneuc en Ille-et-Vilaine, à la frontière avec les Côtes-d'Armor. Un petit coati à nez blanc, une espèce rare et menacée à vu le jour il y a deux mois. Malheureusement ses frères et sœurs n'ont pas survécu du fait de "l'inexpérience de la mère" explique le responsable zoologique Arnaud Dazord.

Visible à la rentrée pour les visiteurs

Le petit mammifère vient de faire sa première sortie publique sur Internet. Le Domaine de la Bourbansais a publié une vidéo sur sa page Facebook pour présenter l'animal qui ne sera visible qu'à partir de la rentrée pour les visiteurs du site. "Cette naissance est une chance car le coati à nez blanc est une espèce menacée et rare dans les parcs européens. On en compte à peine une cinquantaine," confie Arnaud Dazord. Pour le moment, l'animal que l'on trouve surtout en Amérique centrale n'a pas de prénom, mais une consultation a été lancée en interne. Il sera bientôt baptisé.