VIDEO - Ils pêchent à l'aimant pour dépolluer le fond de l'Huisne, au Mans

Plusieurs associations se sont donné rendez-vous au quartier des Sablons, au Mans, pour nettoyer le fond de l'Huisne, ce dimanche. Une quinzaine de pêcheurs à l'aimant ont extrait un vélo, un chariot, une barrière et un scooter, entre autres.

Le Mans, France

Armés de leurs aimants d'une quinzaine de centimètres de diamètre et de leurs harpons, ces pêcheurs d'un nouveau genre ont dépollué le fond de l'Huisne, dimanche 18 août. Ils étaient une quinzaine de différentes associations, dont Aveugl'aimant, créée au début du mois d'août. C'est une association basée à la Ferté-Bernard, qui se déplace dans toutes la Sarthe pour ce type d'opération. Placés sur la passerelle derrière le centre nautique Atlantides, quartier des Sablons, au Mans, ils ont sortis de l'eau un vélo, un scooter, une barrière de chantier et un diable et même un coffre-fort verrouillé (vidéo ci-dessous).

Le choix de l'emplacement n'est pas anodin. Jean-Philippe Brasier, membre fondateur d'Aveugl'aimant, y vient régulièrement. Il arrive parfois que des internautes lui signalent des dépôts sauvages à cet endroit, sur la page facebook de l'association. Ce dimanche, Normandie détection s'est jointe aux Sarthois pour les aider à sortir un maximum d'objets. Leur but : dépolluer la rivière sans perturber l'écosystème aquatique.