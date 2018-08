Alby-sur-Chéran, France

La fin de l'épisode de canicule et les orages des derniers jours n'y changent rien. La sécheresse frappe des cours d'eau un peu partout en Pays de Savoie. Celui qui inspire le plus d'inquiétudes est le Chéran, qui traverse les deux départements. Son débit est quatre fois inférieur à la normale en cette saison. En "alerte renforcée", le bassin versant est soumis à des restrictions d'usage de l'eau. 44.000 habitants sont concernés dans 44 communes.

"Le nerf de la guerre, c'est sensibiliser". Régis Talguen, technicien rivière au syndicat mixte d'aménagement du Chéran

Pour tenter de limiter les dégâts, il est impossible par exemple pour les particuliers de remplir les piscines, de laver sa voiture en dehors des stations de lavage, ou encore d'arroser jardins et potagers pendant la journée. Idem pour les agriculteurs qui ne peuvent irriguer leurs cultures entre 8h et 20h. Les communes aussi doivent respecter certaines mesures, comme la mise à l'arrêt des fontaines et l'interdiction d'arroser les pelouses et espaces verts.

ECOUTEZ le reportage de France Bleu Pays de Savoie à Alby sur Chéran Copier

Des mesures qui ont parfois du mal à être prises au sérieux, mais qu'il convient de respecter martèle Régis Talguen, technicien rivière au syndicat mixte d'aménagement du Chéran, "les orages des derniers jours ne change rien au niveau des nappes. Normalement, à cette période de l'année, le débit moyen est de 3,45 m3/s. Il est actuellement de 0,8 m3/s. Le nerf de la guerre, c'est sensibiliser. Le simple fait d'ouvrir son robinet, d'arroser ses salades, de remplir sa piscine, ou de laver sa voiture, tout a un impact sur le territoire. Il faut bien l'intégrer".

ECOUTEZ Regis Talguen, technicien rivière au syndicat mixte d'aménagement du Chéran Copier

Interdiction d'approcher la rivière à Alby sur Chéran et Cusy

En plus des mesures préfectorales limitant l'usage de l'eau, les maires d'Alby sur Chéran et Cusy ont décidé d'interdire, par arrêté municipal, l'accès à la rivière jusqu'à nouvel ordre. Le Chéran est une rivière appréciée des baigneurs et pêcheurs, mais une trop importante présence humaine dans son lit actuellement nuirait fortement aux poissons et insectes aquatiques déjà en souffrance dans une eau à 25 degrés.

Interdiction d'approcher la rivière à Cusy et Alby sur Chéran © Radio France - Nicolas Peronnet

Six secteurs concernés par la sécheresse en Pays de Savoie

Le Chéran n'est pas le seul cours d'eau frappé par la sécheresse en ce moment. Six autres secteurs, en "alerte", sont particulièrement surveillés en Pays de Savoie : La Menoge, le Fier, le Gelon, et les bassins versants du lac du Bourget de l'avant-pays savoyard.

La carte de la sécheresse en Haute-Savoie - Préfecture 74