VIDEO - Intempéries : La Corrèze et la Haute-Vienne touchées par des inondations

Par Nicolas Tarrade, France Bleu Limousin

La Vézère et la Vienne ont fait des leurs ce dimanche, après les pluies incessantes de ces derniers jours. Quelques débordements sont à signaler en Corrèze et en Haute-Vienne. La vigilance orange pour risque de crue et d'inondation est maintenue.