VIDÉO - L'incroyable plongée de l'apnéiste Guillaume Néry dans les fonds marins dépasse les six millions de vues

L'apnéiste niçois a dévoilé le 1er février un court-métrage époustouflant de 12 minutes, tourné dans huit pays, dans lequel il évolue dans les fonds marins et nage avec des cachalots et des baleines. Une vidéo déjà vue par plus de six millions d'internautes.

L' apnéiste niçois Guillaume Néry nage avec des cachalots dans "One Breath Around The World"

Plongée poétique dans les abysses et prouesse technique. Deux semaines après sa mise en ligne, "One Breath Around the World", le dernier court-métrage de l'apnéiste Guillaume Néry originaire de Nice (Alpes-Maritimes), cumule près de 6 millions de vues sur Facebook et plus d'1.5 millions sur Youtube.

Le film décrit par l'athlète dans Le Figaro comme "un grand voyage en une seule apnée, une ode à notre planète eau, forte à la fois symboliquement et esthétiquement" a été tourné dans huit pays aux quatre coins du globe (l'île Maurice au Mexique, en passant par le Japon, la Finlande, la Polynésie française). On y voit Guillaume Néry évoluer sous la glace, au milieu de vestiges, danser avec des requins et des cachalots.

Derrière la caméra, l'apnéiste, chorégraphe et compagne de l'athlète, Julie Gautier. "Trente journées", et 20 à 50 plongées quotidiennes "de deux minutes à deux minutes trente" ont été nécessaires pour réaliser ce court-métrage en immersion et donner l'illusion d'une seule et unique plongée de 12 minutes a-t-il expliqué au Parisien. Un pari réussi.