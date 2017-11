VIDEO - La neige est de retour en Limousin !

Elle était annoncée par Météo France, ce mardi, et elle est effectivement de retour en Limousin : la neige tombe actuellement en Haute-Corrèze et complique la circulation.

Avouons-le, ce n'est pas une surprise puisque Météo France avait prévu et annoncé cette vague de froid et de neige jusqu'en plaine cette semaine. Ca y est, les flocons sont arrivés en Limousin ce mardi et tombent en abondance, notamment sur les routes de Haute-Corrèze.

La webcam de l'A89 au niveau de d'Egletons montre bien ces chutes de neige ce mardi après-midi.

Le réseau secondaire est aussi concerné, et le conseil départemental de Corrèze précise sur les réseaux sociaux que ses équipes sont mobilisées pour traiter les routes.