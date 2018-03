Il neige sur les départements des Bouches-du-Rhône et du Var ce mercredi matin. Les deux départements ont été placés en vigilance jaune Neige-verglas par Météo France. Soyez vigilants et attentifs. Les premières photos dans les Bouches-du-Rhône et à Marseille et dans le Var, au Castellet et à la Garde-Freinet.

Conseils de circulation. Sur l'A50 en direction de Marseille, entre La Ciotat et Carboux, la circulation est difficile et les chutes de neige importantes. Vinci Autoroutes conseille à tous les véhicules d’éviter le secteur. Il y a déjà cinq kilomètres de ralentissement. Les poids lourds sont invités à s’arrêter sur l’aire de la Plaine de Baronnes.

Les images des premiers flocons sur les Bouches-du-Rhône et à Marseille...

#Neige#Marseille : de faibles chutes de neige concernent actuellement Marseille. Elles devraient se poursuivre jusqu'à la mi-journée avant de disparaître. (Vidéo via Instagram / @lespetitsmarseillais) pic.twitter.com/2roUd9qJxM — Météo-France (@meteofrance) March 21, 2018

Entrainement sous la neige pour nos Olympiens ❄️⛄️ pic.twitter.com/oFNpl9ZCmh — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 21, 2018

Une neige abondante sur les palmiers du Castellet dans le Var...

Et à la Garde-Freinet, toujours dans le Var, des chutes de neige "lourde"...