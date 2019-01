VIDÉO - La tempête Gabriel souffle sur la Loire-Atlantique et la Vendée

Vendée, France

Elle est bien là, la tempête Gabriel. Elle souffle fort sur la Loire-Atlantique et la Vendée ce mardi soir. Les deux départements sont en vigilance orange. Des rafales jusqu'à 128 kilomètres/heure ont été enregistrée à l'île d'Yeu et 122 à la pointe de Chemoulin, près de Saint-Nazaire. Un peu plus dans les terres, des rafales à 108 kilomètres/heure ont été enregistrées au Perrier, à l'Est de Saint-Jean-de-Monts, 107 à La-Roche-surYon et 102 à La Mothe-Achard.

Le pont de Noirmoutier totalement fermé pendant près de 3 heures

Ce vent fort gêne la circulation, notamment sur les ponts. Celui de Noirmoutier a été fermé totalement entre 16h30 et 19h. Il a ensuite pu rouvrir pour tous les véhicules sauf ceux de plus de deux mètres de haut. En Loire-Atlantique, les ponts sont restés ouverts, mais avec des restrictions de circulation. Sur le pont de Cheviré, la circulation des poids-lourds, des véhicules de plus de deux mètres et des deux roues est interdite depuis 17 heures. Idem sur le pont de Saint-Nazaire où la voie centrale de circulation est fermée.

Des arbres sont tombées sur les routes, notamment à Sion-sur-l'Océan en Vendée et à Nantes où ils ont gêné la circulation des bus.

#Infotrafic Arbre sur la route à Angevinière#Tan50 déviée uniquement vers Basse Indre entre Bagatelle et Orvault Morlière#Tan54 déviée uniquement vers Marcel Paul entre Thébaudières et Marcel Paul — Réseau Tan (@reseau_tan) January 29, 2019

Les pompiers de Loire-Atlantique signalement aussi de petites interventions sur la côte et dans le secteur sud-Loire. En Vendée, les transports scolaires ont également été avancés ce mardi après midi. Du coup, les élèves qui les prennent sont rentrés plus tôt chez eux. Les pompiers du département avaient déjà totalisé 131 interventions à 19h pour des arbres arrachés et des tôles envolées.

Le retour des cars scolaires avancé en Vendée

Il y a aussi eu des perturbations au niveaux des trains. C'est le cas entre Challans et Saint-Gilles-Croix-de-Vie à cause d'un arbre qui s'est couché sur les voies. Des bus de substitution ont été mis en place. À Nantes, les Navibus ont été coupés sur l'Erdre entre Petit port et Port Boyer. Même chose pour les bacs de Loire entre Couëron et Le-Pellerin et entre Basse-Indre et Indret.

Des vols ont aussi été retardés à l'aéroport de Nantes. Notamment ceux à destination de Lyon, de Madrid et Toulouse notamment. Un vol Toulouse-Nantes a du être détourné vers Rennes.

Par précaution, la ville de Nantes a préféré fermer tous les parcs, jardins et aires de jeux jusqu'à au moins 8 heures mercredi matin.

Du beau spectacle aussi

Mais cette tempête Gabriel, elle fait aussi le bonheur des promeneurs qui sont allés voir le spectacle des vagues, sur la côté, notamment au puits d'enfer, aux Sables-d'Olonne.

On dirait de la neige, tellement il y a d'écume !

Parmi eux, Jean-Claude, qui s'accroche à son béret : "on dirait de la neige, tellement il y a de l'écume au puits d'enfer ! C'est juste magnifique ! On habite près de La-Roche-sur-Yon, on est venu voir le spectacle, c'est beau ! La mer déchaînée, les vagues, le soleil couchant derrière, c'est magnifique !".

Jean-Claude, accroché à son béret © Radio France - Marc Bertrand

