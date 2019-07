VIDÉO - La tempête provoque de gros dégâts dans le port de Veyrier-du-Lac

Lundi soir, des violents orages accompagnés de rafales de vent à plus de 120 km/h ont balayé le lac d’Annecy. Sur la rive Est, à Veyrier-du-Lac, le passage de ces intempéries a fait de gros dégâts dans le port.

Haute-Savoie, France

Sur la rive Est du lac d’Annecy, le port de Veyrier-du-Lac n’a pas été épargné par la tempête. Lundi entre 22h et minuit, des violents orages accompagnés de rafales de vent à plus de 120 km/h ont provoqué de nombreux dégâts. "70% du patrimoine des pontons sont hors-service ou inutilisables", constate le responsable des services technique la commune. "On a aussi une dizaine de bateaux endommagés ou qui ont coulé", poursuit Ludovic Gruffaz.

Rien que pour les pontons, le montant des dégâts est estimé à plus de 100 000 euros.