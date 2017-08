VIDEO - Les écrevisses de Louisiane prolifèrent en Auvergne

L'écrevisse de Louisiane est arrivée en Auvergne! Et elle menace l'Espace Naturelle Sensible de la Vauvre, un étang de 46 hectares, réserve naturelle dans l'Allier. Où l'écrevisse rouge s'est implantée, l'écosystème n'est plus. Un plan de lutte contre cette espèce colonisatrice, a été mis en place.

Elle peut mesurer jusqu'à 14 cm. L'écrevisse de Louisiane détruit peu à peu l'Espace Naturelle Sensible de la Vauvre, un étang de 46 hectares, réserve naturelle dans l'Allier. Un plan de lutte contre cette espèce qui prolifère très vite, a été lancé. En partenariat avec la Fédération de Pêche, des bénévoles de la LPO ont installé des nasses, des pièges sans appât, qui permettent de capturer les écrevisses. Depuis mai, date du début du piégeage, les bénévoles ont capturé plus de 700 écrevisses. L'opération va continuer jusqu'à fin septembre.

Un plan de lutte sur 4 ans, jusqu'en 2020 a été lancé pour endiguer les écrevisses de Louisiane en Auvergne - Fany Boucaud

Il faut déterminer en quatre ans, comment elle évolue dans un milieu tel que la Vauvre" Chantal

446 écrevisses capturées en 2016

Chantal et Jöel Krawczyk, bénévoles, viennent retirer les 13 nasses deux à trois fois par semaine : "Le but, c'est de faire un suivi sur l'évolution" explique Chantal "parce qu'elle est arrivé ici, on ne sait pas comment, par l'homme. Elle peut se déplacer très vite sur terre. Dans l'eau, elle mange tout, les petits poissons, les grenouilles. Et puis, elle fait des terriers et détruit les berges de l'étang." Et elle peut également pondre à partir de 6 mois. Deux à trois pontes par an. Et chacune peut contenir jusqu'à 600 œufs.

Joël devant la Vauvre, seau, cuissarde et gant en kévlar - Fany Boucaud

Châtrer, un acte barbare?

Après ouverture de la nasse, Joël attrape les écrevisses, Chantal les mesure et les sexe. Après avoir noté les mesures sur le cahier, il faut maintenant châtrer l'écrevisse : "Il suffit de tordre la nageoire du milieu de la queue que l'on appelle le telson" montre Joël au dessus du seau où les animaux gesticulent "et de tirer dessus ce qui a pour effet d’enlever le boyau intestinal. Et ensuite, je la mets dans un autre seau et elle meurt."

Mesurer les écrevisses et noter leur sexe pour l'étude - Fany Boucaud

Châtrer est une technique utilisée en cuisine. Et c'est également une pratique montrée aux bénévoles avant de commencer à attraper les écrevisses : "C'est la fédération de pêche qui nous a formé à la chasse à l'écrevisse. Comment les attraper, comment bien châtrer, pourquoi faire un un huit avant" justifie Chantal "et comment les mesurer. Il faut que l'on sache comment elle se comporte dans cet étang".

On n'a pas d'autre choix, il faut les endiguer" Chantal

La peste des écrevisses

Ces écrevisses sont aussi porteuses de la peste des écrevisses : "Ça ne se transmet pas à l'homme mais aux autres écrevisses" s'attriste Luc Bortolli, responsable développement à la Fédération de Pêche du Puy de Dôme "Avec cette maladie, nos écrevisses françaises comme celles à pattes blanches sont devenues très rares. Elles meurent toutes."

Les écrevisses de Louisiane se pêchent, avec des balances par exemple. Elles sont comestibles. Mais vous ne pouvez pas les ramener chez vous vivantes. C'est interdit par la loi. Il faut penser à bien nettoyer son matériel de pêche si vous allez d'un étang à un autre. Pour éviter toute contamination entre les milieux.

L'un des plus gros spécimens de la journée, un mâle de 13 cm - Fany Boucaud

Aujourd'hui, 49 écrevisses dont 8 femelles ont été capturées au bout de deux heures. Mortes, elles sont laissées sur la berge pour les oiseaux et les autres animaux qui vivent autour de la Vauvre. Et les plus grosses ont fini dans l'assiette des bénévoles.

49 écrevisses de Louisiane attrapées en 2h dans la Vauvre - Fany Boucaud