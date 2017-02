VIDEO : les grues de retour au Pays Basque

Le printemps est bien arrivé. Non seulement le Pays Basque vient de connaitre une montée de la température mais dans le ciel les premières grues reviennent du sud.

Cette fois ça y est ! Les beaux jours reviennent. Premiers signes tangibles, de larges périodes ensoleillées mais aussi et surtout le retour de milliers de grues. En provenance d'Afrique les volatiles passent la chaine des Pyrénées et survolent le Pays Basque. Leurs cris, reconnaissables entre mille et leurs vols signifient le retour de la belle saison. Les grues dans le ciel de Bayonne ce mercredi après-midi.